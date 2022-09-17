Sibel ve Çağatay gelecek vaat eden bilim insanları

KimyagerSibel Üğdüler ile nörolog Çağatay Aydın, Belçika ve Hollanda'da yayımlanan Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisi'ne bağlı Genç Akademi Dergisi ve bilim dergisi EOS Wetenschap tarafından "Gelecek vaat eden bilim insanı" seçildi. Eos Pipet adı verilen ödüle iki Türk bilim insanı, bilim insanları ve bilim gazetecilerinden oluşan bir jüri tarafından ödüle layık görüldü. Gent Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Sibel Üğdüler, plastik ambalajların daha kaliteli şekilde geri dönüştürülmesi için geliştirdiği yöntemlerle dereceye girdi. Nörolog Çağatay Aydın ise hangi nöron ağlarının kişinin kendini tanımasına katkıda bulunduğunu ortaya koyarak, şizofreni ve otizm gibi rahatsızlıkların daha ileri düzeyde incelenmesine olanak sağlıyor. BRÜKSEL