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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Sözde festivalde terör propagandası

Sözde festivalde terör propagandası

Kanlı terör örgütü PKK/ YPG sempatizanları, Hollanda’nın Limburg bölgesinin güneyinde düzenledikleri sözde Kürt Kültür Festivali’nde terör propagandası yaptı

Avrupa'yı geri çekilme alanı olarak gören terör örgütü PKK sözde festivali Limburg bölgesinde yer alan Landgraaf kentinde düzenledi. "İşgale ve soykırıma karşı Kürdistan'ı savunacağız. Önder Öcalan'ı özgürleştireceğiz" sloganıyla yapılan sözde Kürt Kültür Festivali'nde Türkiye aleyhine konuşmalar yapılarak sloganlar atıldı. PKK'lılara müdahale edilmemesi ise bölgedeki Türklerin büyük tepkisini çekti.



PAÇAVRA TAŞIDILAR
TERÖR örgütü PKK/YPG'yi ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçaları taşıyan terör yandaşları, terör örgütleri lehine sloganlar atılan terör gösterisinde PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılmasını istedi. Terör örgütü PKK Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde olmasına rağmen Hollanda'da rahat hareket edebildiği gibi, aslında yasak olan PKK sembollerini de taşıyabiliyor. LANDGRAAF
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Sözde festivalde terör propagandası
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