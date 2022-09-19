Sözde festivalde terör propagandası

Avrupa'yı geri çekilme alanı olarak gören terör örgütü PKK sözde festivali Limburg bölgesinde yer alan Landgraaf kentinde düzenledi. "İşgale ve soykırıma karşı Kürdistan'ı savunacağız. Önder Öcalan'ı özgürleştireceğiz" sloganıyla yapılan sözde Kürt Kültür Festivali'nde Türkiye aleyhine konuşmalar yapılarak sloganlar atıldı. PKK'lılara müdahale edilmemesi ise bölgedeki Türklerin büyük tepkisini çekti.TERÖR örgütü PKK/YPG'yi ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçaları taşıyan terör yandaşları, terör örgütleri lehine sloganlar atılan terör gösterisinde PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılmasını istedi. Terör örgütü PKK Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde olmasına rağmen Hollanda'da rahat hareket edebildiği gibi, aslında yasak olan PKK sembollerini de taşıyabiliyor. LANDGRAAF