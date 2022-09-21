Almanya’dan giden ilik hayata bağladı

Hatay'da yaşayan Gökhan (40) ve Asude (32) Bayram çiftinin çocukları Miraç Ata'nın, geçen yıl kasım ayında karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede lösemi olduğu ortaya çıktı. Miraç'a kemoterapi ve radyoterapi uygulandı. Uygun ilik aranırken, geçen temmuz ayında müjdeli haber Almanya'dan ulaştı. Bağışlanan ilik Miraç Ata'ya nakledildi.ANNE Asude Bayram, çocuğunun çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Kampanyalar düzenledik. Yurdışından uyum sağlayan dört donörden, hocalarımızın uygun gördüğü bir tanesi bize bağışta bulundu. Çok şükür ki, 7 Temmuz'da Ata nakil oldu" diye konuştu. Murat KARAMAN