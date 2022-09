Dönere bir ayda yüzde 50 zam

Koronavirüskrizinin getirdiği tedarik sıkıntısından sonra gelen enerji krizi, tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da ekonomik dengeleri altüst etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile başlayan enerji fiyatlarındaki fahiş artış, her gün bir alanda kendisini hissettirmeye başladı. Son günlerde döner fiyatları da zamlardan nasibini aldı. Ekmek arası dönere bazı bölgelerde yüzde 50 zam geldi.KRİZ öncesi dört ila beş euro arasında satılan ekmek arası dönerin fiyatı 6.5 ila 7.5 euro arasında müşteriye sunulmaya başladı. Frankfurt'ta dönerciler fiyatları 7.5 euroya çekti. Türklerin yoğun olduğu Mannheim kentinde dönerciler fiyatı 6.5 euro olarak belirledi. Köln'de 6 euro olan fiyat, Dortmund'da henüz zam görmedi, ancak dönerciler, "Bu zamlara biz de dayanamayız" deyip zam sinyali verdi.MANNHEIM Selman Döner'in sahibi Emrah Sarı, "Enerji faturalarımız üç-dört kat arttı. Her gün temel gıda ürünlerine zam geliyor. Döneri artık 6 eurodan satmak bizi kurtarmıyor. Fiyatın en az 7 euro ve daha üstü olması gerekiyor" dedi.KÖLN'DE dönercilik yapan Ahmet Baynaz (38), "Başta gaz olmak üzere her şeye zam geldi. Biz döneri 6.5 euroya satıyoruz. Millet döner yesin diye bu fiyatta kaldık. Döner her gün yenilen bir yemek. Şu an 6.5 makul. 7 veya 8 euro olursa sıkıntıya yol açar" diye konuştu.NÜRNBERG kentinde Mevlana adlı restoran işleten Ahmet Can, "Kriz öncesi döner fiyatlarımız 4.50 euroydu. Ancak, domatese, una, salataya zam geldi. Döner imalatçıları da döner etinin kilosuna 80 cent zam yaptı. Hal böyle olunca biz de fiyat artırmak zorunda kaldık. Biz, fiyatı beş euroya çektik ama çevrede altı euroya satılıyor. Şu an tavuk etinin kilo fiyatı düştü. Bu aldığımız döner batonuna da yansırsa fiyatta indirime gideceğiz" dedi.MANNHEIM Chef's Döner'in sahibi Bilal Özberk, "Gaz ve elektrik giderlerinin yanı sıra et, yağ, un gibi temel gıda ürün fiyatları çok arttı. Şu an 6 euroya sattığımız dönerin fiyatını önümüzdeki ay yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.KÖLN'DE Haus Des Döners adlı restoranlar zinciri sahibi Mevlüt Kırdemir, "Zam görmeyen ürün kalmadı. Elbette kaliteli dönerin belli bir fiyat üzerinde satılması gerekiyor. Et fiyatları aşırı yükseldi. Etin kilosu 8.5 euro, ekmek 50 kuruşun üzerinden bize geliyor. İnsanlara ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Dönerin de para kazanması lazım" diye konuştu.