Gurbete de ahirete de birlikte gittiler

TrabzonOflu Ömer (92), Halim (93) ve Kemal Saruhan (90), küçük yaşta babalarını kaybettikten sonra birbirlerine sıkı sıkıya bağlandı. Çeşitli kentlerde kalaycılık yapan kardeşler, 1964 yılında Almanya'ya geldi. 20 yıl çalışıp emekli olan Saruhan kardeşler, daha sonra memleketlerine döndü. Aynı hastalığa yakalanıp tedavi gören kardeşler, ölüme de 23 gün arayla gitti.KEMAL Saruhan'ın oğlu Servet, "Hepsi yetim büyüdü. Çeşitli illerde kalaycılık yaptılar. Gurbete beraber çıktılar. 1964 yılında ilk babam Almanya'ya gitti. Daha sonra kardeşlerini de yanına aldı. 20 yıl orada kaldılar. Üçünü 23 günde toprağa verdik. Allah'ın takdiri bu. Tarihi çınarlar söndü. 28 Ağustos'ta amcam Halim'i, 16 Eylül'de amcam Ömer'i 20 Eylül'de de babamı toprağa koyduk" dediÖMER Saruhan'ın son zamanlarında Of'ta yaşadığını anlatan Servet Saruhan, "Halim amcam kışın Bursa'da yazın Of'ta yaşıyordu. Babam da yazın Of'ta kışın Bursa'daydı. Üçü Of Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Üçü de Alzheimer hastasıydı. Fakat yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından vefat ettiler. Dedem küçükken vefat etmiş. Babaannem de onlar Almanya'dayken vefat etti" diye konuştu.BABASI ve amcalarının birbirlerine çok bağlı olduğunu dile getiren Ömer Saruhan'ın oğlu Yüksel, "Hayatlarını beraber yaşadılar. Yetimliklerini beraber geçirdiler. Gurbetlerini de beraber yaptılar. En son dünyadan da beraber ayrıldılar. Birbirlerinin hasretlerine dayanamadılar" diye konuştu.KEMAL Saruhan'ın eşi Emine Saruhan (90) ise "Ne yapalım ölümlü dünya. Hepimiz öleceğiz. Kemal ile 75 yıl ömür geçirdim. Üçünün aynı anda ölmesi bizi çok üzdü. Kardeşler birbirine çok bağlıydı. Birbirlerini çok severlerdi. Unutulmaz bir acı" dedi.