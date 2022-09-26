Kriz eyaletleri birbirine düşürdü

Enerji krizi Almanya'da gün geçtikçe yeni problemler ortaya koyuyor. Bu kez ülkenin kuzey eyaletleri ile güneyi birbirine girdi. Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig Holstein, Mecklenburg Vorpommern ve Aşağı Saksonya eyaletleri, ülkenin yenilenebilir enerji yükünü taşıdıklarını belirtti, enerjinin eyaletlerinde daha ucuz olması gerektiğini savundu.AŞAĞI Saksonya Eyaleti'nin Enerji Bakanı Olaf Lies, "Enerjiyi üretiyor ve üretildiği yerde yaşıyorsam, bu enerji orada daha ucuz olmalı. Kuzey, yıllardır enerji geçişinin yükünü taşıyor" dedi. Schleswig Holstein'ın Enerji Bakanı Tobias Goldschmidt ise, "Bavyera 15 yıldan fazla bir süredir elektrik şebekelerinin ve rüzgâr enerjisinin genişlemesini sabote etti" diye konuştu.GOLDSCHMIDT, yenilenebilir enerji yatırımlarını neden omuzlamak zorunda olduklarını sordu. Mecklenburg Vorpommern Enerji Bakanı Reinhard Meyer, "Yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşmasında büyük bir paya sahip olan eyaletlerin en yüksek elektrik fiyatlarıyla baş etmek zorunda kalması söz konusu olmamalı" dedi. Bakan, "Enerji fiyatında dezavantajlıyız" çıkışı yaptı.ALMANYA'DA artan gaz ve elektrik fiyatları yüzünden oduna olan talep artınca fiyatlar da patladı. Federal İstatistik Ofisi'ne göre,y akacak odun fiyatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 85.7, pelet fiyatı yüzde 108.2 arttı. Talaş da bir yıl öncesine oranla yüzde 133.3 pahalandı. Bu yılın ilk çeyreğinde satılan odun miktarı geçen yıla oranla yüzde 4.2 artarak, 1.30 milyon tona ulaştı.KUZEY eyaletleri, ülkenin iki enerji bölgesine bölünmesini isterken, ülkenin güneyindeki Bavyera Eyaleti'nin başbakanı Markus Söder'den sert tepki geldi. Söder, "Bavyera, eyaletler arası mali eşitleme için dokuz milyar euro ödüyor" şeklinde eleştirilere yanıt verdi. Söder, Bavyera'nın esas olarak kendi çevreye uygun yeşil elektriğini sağladığını savundu. Söder'in 9 milyar euro savunması ise 'Farklı konuları karıştırıyor' diye eleştirildi.FEDERAL Kriminal Dairesi (BKA), artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle iç güvenliği bozacak toplumsal olayların baş gösterebileceği konusunda uyardı. BKA uyarıyı, kurum içi yazışmalarında ifade etti. BKA, nüfusun önemli kısmının, siyasi kararlar nedeniyle varlıklarının tehdit altında olduğunu hissetmeleri durumunda Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan protestolara benzer bir durum beklenebileceğini ifade etti. BERLİNALMANYA'DA yükselen enflasyon, hayat pahalılığı, savaş, enerji fiyatlarına ilişkin endişeler ve önümüzdeki aylarda işlerin nasıl gelişeceğine dair belirsizlikler öfkeyi artırıyor. Yapılan son anket de bunu doğruladı. Ankette, Almanların, son siyasi durum hakkında öfkelerinin arttığını, giderek artan bir şekilde umutsuzluk içinde oldukları ortaya çıktı. Civey tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 41'i mevcut duygusal durumlarını 'öfkeli' olarak tanımladı. Oran 2020 Mayıs ayında yüzde 15, bu yılın Mayıs ayında ise yüzde 30'du. Fatih YILMAZ