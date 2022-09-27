Sophıa’dan duyarlılık dersi

BİR dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Loris Karius'un eski sevgilisi model Sophia Thomalla, doğumundan beri venöz malformasyon adı verilen bir çeşit toplardamar hastalığı olduğunu açıkladı. Thomalla, kendisi gibi aynı hastalıktan muzdarip Rusya'dan Kira isimli kızı için yardım kampanyası başlattı. Kızın Rus olmasından dolayı kimsenin bağış kampanyasına ilgi göstermediğini söyleyen Thomalla, "Bu son derece üzücü. Zavallı kızın savaşla ne ilgisi var? Hastalık Kira'nın tüm sağ bacağını ve kalçasının bir kısmını etkiliyor. Bir an önce ameliyat edilmeli, ancak Rusya'da tedavi edilme imkânı yok. Almanya'ya getirilmesi gerekiyor. Duyarlı insanlardan destek bekliyorum" dedi.