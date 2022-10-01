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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Kurtuluş umudu fon

Kurtuluş umudu fon

Almanya enerji maliyetini frenleyip fiyatları düşürmek için 200 milyar euroluk fon oluşturuyor. Başbakan Scholz, bir gaz fiyatı üst sınırı getirileceğini de açıkladı

VERGİDEN VAZGEÇİLDİ
Tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için Almanya'da 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağı duyuruldu. Başbakan Olaf Scholz, koronavirüse yakalanması nedeniyle video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, artan doğalgaz fiyatlarının düşmesi gerektiğini ve bunun için hükümetin her şeyi yapacağını söyledi. Scholz, tüketiciden gaz vergisi alınmayacağını, faturaları frenlemek için bir gaz fiyatı üst sınırı getirileceğini belirtti.

SOSYAL KRİZE YOL AÇABİLİR
OLUŞTURULACAK fonun 2024'ün mart veya nisan aylarına kadar yürürlükte kalacağını ifade eden Başbakan, uzmanlardan oluşan kurulun, enerjide tavan fiyatla ilgili ayrıntılar üzerinde çalışacağını kaydetti. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, enerji krizinin bir ekonomik ve sosyal krize dönüşme tehdidi oluşturduğunu söyledi. Maliye Bakanı Christian Lindner ise Rusya tarafından durdurulan gaz kaynaklarına değinerek, "Bir enerji savaşı içindeyiz" ifadesini kullandı. BERLİN
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Kurtuluş umudu fon
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