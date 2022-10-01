Kurtuluş umudu fon

Tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için Almanya'da 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağı duyuruldu. Başbakan Olaf Scholz, koronavirüse yakalanması nedeniyle video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, artan doğalgaz fiyatlarının düşmesi gerektiğini ve bunun için hükümetin her şeyi yapacağını söyledi. Scholz, tüketiciden gaz vergisi alınmayacağını, faturaları frenlemek için bir gaz fiyatı üst sınırı getirileceğini belirtti.OLUŞTURULACAK fonun 2024'ün mart veya nisan aylarına kadar yürürlükte kalacağını ifade eden Başbakan, uzmanlardan oluşan kurulun, enerjide tavan fiyatla ilgili ayrıntılar üzerinde çalışacağını kaydetti. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, enerji krizinin bir ekonomik ve sosyal krize dönüşme tehdidi oluşturduğunu söyledi. Maliye Bakanı Christian Lindner ise Rusya tarafından durdurulan gaz kaynaklarına değinerek, "Bir enerji savaşı içindeyiz" ifadesini kullandı. BERLİN