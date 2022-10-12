172 bin vaka korkuttu

ROBERT Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saat içerisindeki koronavirüs vaka sayısını, 172 bin 536 olarak duyurdu. Geçtiğimiz ay 7 günlük insidans değeri 220.9 iken dün sayı 784.5'e tırmandı. Kovid- 19'dan bir günde ölen sayısı ise 185 olarak açıklandı. RKI, pandemi başlangıcından bu yana ülkede görülen vaka sayısını ise 34 milyon 121 bin 168 şeklinde kayda geçirdi.VAKA sayılarındaki hızlı artış üzerine Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach harekete geçti. Bakan, sağlık kasalarından 60 yaş üzerindekilerin koronaya karşı alabilecekleri önlemler ve aşının önemi konusunda bilgilendirme yapmalarını istedi. Sigortalar, bakanın bu isteği sonrası posta yolu ile bilgilendirme mektupları gönderdi. Mektupta, yaşlılardan 4. korona aşılarını olmaları istendi.