Elektrik kesintisi kâbusu büyüyor

Almanya'nın önce Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında patlama meydana geldi. Patlamaların sabotaj kaynaklı olabileceği ifade edildi. Ardından Alman Demiryolları İşletmesi'ne (Deutsche Bahn) yönelik sabotaj patlak verdi. Trenlerin telsiz sistemi bağlantı kabloları kesildi ve ülkenin kuzeyine giden trenler durdu. Bu sabotajı, raylar üzerine konulan patlayıcılar takip etti.BU gelişmeler yaşanırken ülkenin elektrik dağıtım şebekelerine bir sabotaj gerçekleştirilebileceği senaryosu akıllara geldi. Olası elektrik kesintisi için halk uyarıldı. Önce Maliye eski Bakanı Wolfgang Schaeuble, "Evinizde mum, kibrit ve el feneri bulundurun" dedi. Ardından Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), evlerde bulundurulması gerekenlerin listesini yayınladı10 gün elektrik kesintisi durumunda evde bulundurulması gerekenler:20 litre su3.5 kilo tahıl ürünü, makarna, pirinç, ekmek veya patates4 kilo konserve sebze2.5 kilo konservede meyve veya çerez2.6 kilo süt, süt ürünleri ve tereyağı1.5 kilo konserve balık ya da etToz şeker, bal, çikolata, tuz, hazır çorba, un, kek ile çubuk krakerBBK, ecza dolabı, hijyen malzemeleri, yangına karşı bulundurulması gerekenler için de bir kontrol listesi oluşturdu. Elektrik kesintisi durumunda banka otomatlarının çalışmayacağına dikkat çeken BBK, nakit para bulundurulmasını önerdi. Öneriler listesinde dış dünya ile bağı tamamen koparmamak adına pil ile çalışan radyo ve telsiz de yer aldı.ALMANYA Savunma Bakanlığına bağlı, acil durumlarla ilgili ülke içi operasyonlar biriminin başkanı Korgeneral Carsten Breuer de olası altyapı saldırıları konusunda uyarı yaptı. Breuer, "Altyapıya yönelik saldırı, siber saldırılar veya kışlalar üzerinde dronlarla keşif uçuşları şeklinde saldırılar yaşanabilir. Her trafo merkezine, her enerji santraline, her boru hattına saldırı olabilir" dedi. Breuer, "Evinizde el feneri ve yeteri sayıda pil bulundurun. Bunlar cep telefonumda var diye düşünmeyin. Uzun süreli elektrik kesintisinde telefonu şarj edemezsiniz" diye açıklama yaptı.