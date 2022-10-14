Maske geri geliyor

Almanya'da son 24 saatteki koronavirüs vaka sayısı 145 bin 213 olarak açıklandı. Alman Tabipler Birliği, bir haftadaki yüksek artışı dikkate alarak, eyaletlere artan vaka sayılarına karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Birlik Başkanı Susanne Johna, vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde toplu taşıma ve halka açık kapalı alanlarda FFP2 tipi maske takma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.Birlik Başkanı, "Acil servislere şimdiden aşırı yüklenme var. Bazı eyaletlerde acil durum yönlendirme merkezleri, hastalar için ambulans bulmada zorluk yaşıyor" dedi. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da eyaletlere aynı çağrıda bulundu. Bakan, eyaletleri zorlayamayacağını belirterek, Kovid-19 dalgasının kendiliğinden de azalmayacağını ve tepki verilmesi gerektiğini söyledi. BERLİN