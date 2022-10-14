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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Maske geri geliyor

Maske geri geliyor

Kovid 19 vaka sayısındaki yüksek artış, maske zorunluluğunu yeniden gündeme getirdi. Tabipler Birliği ile Sağlık Bakanı, maske takılması çağrısında bulundu

VAKA SAYILARI TIRMANIŞTA
Almanya'da son 24 saatteki koronavirüs vaka sayısı 145 bin 213 olarak açıklandı. Alman Tabipler Birliği, bir haftadaki yüksek artışı dikkate alarak, eyaletlere artan vaka sayılarına karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Birlik Başkanı Susanne Johna, vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde toplu taşıma ve halka açık kapalı alanlarda FFP2 tipi maske takma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.

TEPKİ VERİLMESİ GEREK
Birlik Başkanı, "Acil servislere şimdiden aşırı yüklenme var. Bazı eyaletlerde acil durum yönlendirme merkezleri, hastalar için ambulans bulmada zorluk yaşıyor" dedi. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da eyaletlere aynı çağrıda bulundu. Bakan, eyaletleri zorlayamayacağını belirterek, Kovid-19 dalgasının kendiliğinden de azalmayacağını ve tepki verilmesi gerektiğini söyledi. BERLİN
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Maske geri geliyor
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