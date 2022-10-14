Nazan evliliği bitirdi

RTL'de uzun yıllar moderatörlük yapan Nazan Eckes (46), Avusturyalı ressam Julian Kohl (42) ile 2012 Haziran'da Floransa'da ikinci evliliğini yapmıştı. 5 ve 8 yaşında iki çocuk sahibi olan Nazan'ın ayrılığını, ablası ve menajeri Belgin Üngör doğruladı. Uzun süredir ayrı oldukları bilinen çift, çocukları için bir araya geliyordu. Nazan evlenirken "Birbirimiz için yaratıldığımız belliydi. Hayatım boyunca seni bekliyordum", Julian Kohl ise "Hayatımın en güzel zamanı şimdi başlıyor" demişti. Nazan Eckes, RTL ile sözleşmesini iptal etmiş, kanala kendisi program satmaya başlamıştı.