İflas tehlikesi var

ARD televizyonunda konuşan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacağını ifade etti. Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda bugün Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" dedi.LAUTERBACH, hastanelere özel fon ayrılmasına ise olumsuz baktığını belirtti ve "Her alan için özel fon oluşturamayız" diye konuştu. Alman Hastaneler Birliği, geçen ay enerji fiyatlarındaki aşırı artışın, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesini engellediği için hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğunu ifade etmişti. Birlik, durumun 2023'te daha da kötüleşeceği uyarısını yapmıştı.