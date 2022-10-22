38 yıldır soruyorum: Annem neden öldürüldü?

Almanya'da38 yıl önce, 26 Ağustos 1984'te gerçekleştirilen ve 7 vatandaşımızın öldüğü kundaklama eyleminde hayatını kaybedenler anısına ırkçı saldırının gerçekleştiği Duisburg Wanheimerort'ta bir etkinlik yapıldı. Düzenlenen panele saldırıda annesi Döndü Satır'ı (40) kaybeden Aynur Satır Akça da katıldı. Akça, "Bizi o zaman kimse dinlemedi. Annem neden öldürüldü, bilmiyorum" dedi.AKÇA, "Annem, kardeşlerim ve kayınbiraderim neden ölmek zorunda kaldı? Bu insanlar bizden ne istedi? Bu daha yeni başlayan bir adalet mücadelesidir" dedi. Olayın kundaklama olduğu bir tesadüf sonucu ancak 10 yıl sonra ortaya çıkmıştı. 1994'te kundaklamayı ırkçı Evelin D.'nin gerçekleştirdiği belirlenmiş, ardından Evelin D. suçunu itiraf etmiş ve hüküm giymişti.DUISBURG kentinde 1984'te ırkçı Evelin D.'nin kundakladığı binada Döndü Satır (40), Zeliha Turhan (18), Rasim Turhan (15), Songül Satır (4), Ümit Satır (5), Çiğdem Satır (7) ve 50 günlük Tarık Turhan hayatını kaybetmişti. Olayda Rukiye Satır, Remziye Akkuş, Suat Akkuş, Aynur Satır Akça ve Eylem Satır Özcan saldırıdan ağır yaralı kurtuldu. Baba Ramazan Satır da evde olmadığı için sağ kurtulmuştu.