Fahiş döner fiyatı protesto edildi

BAŞKENT Berlin başta olmak üzere Almanya'nın çeşitli kentlerinde sosyal adalet ve fosil enerjiye bağımlılığın azaltılması için gösteriler düzenlendi. Sendikalar, dernekler ve çevre örgütlerinin desteklediği 'Krizde Dayanışma İnisiyatifi'nin düzenlediği gösterilerde, artan fiyatlar, enerji krizi ve iklim değişikliği gibi sorunlardan etkilenen vatandaşlar için sosyal adaletin sağlanması, elektrik ve gaz fiyatlarının sınırlandırılması talep edildi.FOSİL enerjiye bağımlılığın azaltılmasının da istendiği gösterilerde, "Enflasyon! Döner fiyatları çok yüksek" dövizi dikkat çekti. Berlin Invaliden Park'ta toplanan binlerce kişi, "100 milyar euroyu savaş yerine sosyal işler ve iklim için ayırın" ve "Enerji fiyatlarından çıkar sağlamayın" yazan döviz ve pankartlar da taşıdı. Benzer gösteriler, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart ve Dresden kentlerinde de düzenlendi. BERLİN