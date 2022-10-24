PKK ve FETÖ Köln’de el ele

Eli kanlı iki terör örgütü yandaş ve üyeleri, Almanya'nın Köln kentinde ortaklaşa düzenledikleri toplantıda buluştu. Belediye destekli üç günlük etkinlikte başrol Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kimyasal silah iftirası atan Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verildi. Programda, FETÖ'de müebbet hapse mahkûm olan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya da yer aldı.Terör örgütü propagandasına dönüşen 16 eylem ve etkinliğe katıldığı gerekçesiyle 4 ayrı suçtan hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Diyarbakır eski Milletvekili Sibel Yiğitalp ile İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri de programda, Türkiye'ye kin kusuldu. Programa alınan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ise salonda yer almadı.Salonda, PKK'lılar ile FETÖ'cüler arasında tartışma çıktı. Bir FETÖ'cü, Selahattin Demirtaş'a oy verdiğini ve ona karşı zulüm yapıldığını ileri sürdü. Bütün muhalifler olarak FETÖ'cü kelimesinden vazgeçecek miyiz?" şeklindeki sorusu salonda gerginliğe neden oldu. Yiğitalp, "Taş atan çocuklar o dönemin cemaatlerinin savcı ve hakimleri tarafından tutuklandı" deyince salondaki FETÖ'cüler tepki gösterdi. KÖLNPROGRAMDA Fincancı'ya, bir PKK yandaşı, iktidarı devirmek için Avrupa'daki kurumlarla görüşmeleri olup olmadığını, tedbirler alınıp alınmadığını sordu. Fincancı soruya, "Biz zaten insan hakları örgütleri olarak düzenli şekilde raporlar yayınlıyoruz. Hem de uluslararası anlamda bu raporların görünür olması için elimizden geleni yapıyoruz. Seçimlerde pek çok olasılık var. Türkiye için ama biz iyisinin olması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" cevabını verdi.