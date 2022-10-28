Almanya’da faşizmin ayak sesleri

Ülkede antidemokratik ortamın geliştiğini büyük bir endişe ile gözlemlediklerini bildiren vakıf, aşırı sağcılarla mücadele edilmesini istedi. Amadeu Antonio Vakfı Genel Müdürü Timo Reinfrank, "Almanya'da birbiriyle çok iyi iletişim halinde olan ve aşırı sağcıların kontrolünde bulunan antidemokratik bir toplum gelişmesini endişe içinde izliyoruz. Almanya'daki demokrasi düşmanları hiç olmadığı kadar özgüven içinde" dedi.Reinfrank, "Demokrasi düşmanları giderek daha fazla insana ulaşıyor. Onları bir arada tutan ise açık parlamenter demokrasiye olan direniştir. Sonbahar için yüksek enerji fiyatlarına karşı protesto gösterisi düzenleme çağrısında bulunan Almanya için Alternatif Partisi (AfD) bu hareketin siyasi kolu. Ama Sol Parti'nin bazı kesimlerinin de bu grupla temas aramasını endişeyle gözlemliyoruz" diye konuştu.Vakıf adına komplo teorisyenlerinin ve aşırı sağcıların kurduğu sosyal medya hesaplarını ve gruplarını takip eden Veronika Kracher ise "Demokrasi düşmanları internette daha önce hiç olmadığı kadar örgütlenmiş durumda. Aşırı sağın mobilize edilmesine karşı harekete geçilmiyor. Koronavirüs pandemisi döneminde gelecek her kriz için mobilize edilebilecek dijital bir propaganda makinesi oluştu" dedi.