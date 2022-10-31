Güle güle Bilge ana

Hayata 79 yaşında gözlerini yuman Mevlüde Genç'in dün sabaha karşı fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. Henüz geçtiğimiz 28 Ekim Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu'ndaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan Mevlüde Genç, burada ayaklarından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Genç'in ölümü Almanya'daki Türkler arasında büyük üzüntüye neden oldu.Genç'in ölüm haberi üzerine ailenin evine Almanya'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya ile UİD Genel Başkanı Köksal Kuş taziye ziyaretinde bulundu. Aileye başsağlığı dileyen Sırakaya, Şentop ve Kuş, Mevlüde Ana'nın sergilediği tutumla Almanya'da barışın, uyumun ve hoşgörünün sembolü haline geldiğini söyledi.IRKÇI Neo-Naziler Markus Gartmann (23), Felix Köhnen (16), Christian Reher (16) ve Christian Buchholz'un (20) ateşe verdiği binada Gürsün İnce (27) ve Hatice (18), Hülya (9) ve Saime Genç (4) ile Gülüstan Öztürk (12) ölmüştü. Evde yaşayan 14 kişi ise yaralanmıştı. Gartmann 15 yıl, Köhnen, Reher ve Buchholz ise 10'ar yıl hapis cezası almıştı. Mevlüde Genç ise bu olaydan Almanları sorumlu tutmamış, "hoşgörü" demişti.Uluslararası Demokratlar Birliği, Mevlüde Genç'in ölümünün ardından bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, şöyle denildi: "Anne" olarak anılan Mevlüde Genç annemizin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mevlüde Genç, uzlaşma ve anlayışın simgesiydi. Mayıs 1993'te iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini aşırı sağcı bir kundaklama saldırısında kaybettiğinde bile, o acıya rağmen büyük yüreğini gösterdi ve hayatını hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşamaya adadı. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) olarak Merhumeye Cenab-ı Hakk'tan rahmet, geride kalan kederli ailesine, yakınlarına ve Almanya Türk toplumuna taziyelerimizi bildiriyor, sabırlar diliyoruz.Başbakan Wüst, Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, "Karşılaştığı nefret, şiddet ve kini cömertlik ve hoşgörü olarak iade etti" sözlerini paylaştı.Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Mevlüde Ana'nın yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi. Wüst, "Mevlüde Genç ile eyaletimiz barışın büyük bir sembolünü kaybetti. O, insanın içindeki iyiliği temsil ediyordu" dedi.Mevlüde Genç kundaklama olayından sonra sürekli verdiği barış mesajları nedeniyle ülkede hoşgörünün sembolü olmuştu. 1996 yılında Alman Federal Liyakat Nişanı'na layık görülen Genç, 2003'te ise Friedrich Ebert Vakfı'nın Dostluk Ödülü'nü almıştı. 2015'te Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Liyakat Madalyası verilen Mevlüde Genç adına eyalet, 2018 yılından beri bir "hoşgörü ve barış" ödülü veriyor. "Mevlüde Genç Madalyası" isimli ödülü kazananlar 10 bin euronun sahibi oluyor.GENÇ yaşamı boyunca hoşgörünün ve barışın sembolü olup öfkesinin sadece ırkçıları kapsadığını dile getirmişti. Mevlüde Genç'in cenazesinin yarın, ırkçı kundaklamanın meydana geldiği olay yerinden kaldırılacağı ve 2 Kasım Çarşamba günü ise Amasya'nın Taşova İlçesi'nin Mercimek Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.