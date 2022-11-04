Almanların sosyal çatışma kaygısı

Almanya'da yüksek enflasyon, enerji fiyatları ve savaş nedeniyle halkın büyük çoğunluğunun sosyal çatışma yaşanmasından korktuğu ortaya çıktı. Konu ile ilgili yapılan bir anketin sonucuna göre, vatandaşların üçte ikisi (yüzde 67), toplumsal bir çatışma yaşanabileceği konusunda çok endişeli olduğunu dile getirdi. Katılımcıların yüzde 55'i enflasyonun tasarruflarını veya varlıklarını tüketeceğinden korkuyor.HALKIN, yüzde 51'i ısınma maliyetlerinden, yüzde 47'si kendi mali durumlarından, yüzde 46'sı pahalı gıdalardan endişe ediyor. RTL/ntv'nin anketine katılanların yüzde 51'i Ukrayna'daki savaşın 3. Dünya Savaşı'na dönüşmesinden, yüzde 38'i kışın tüketiciler ve girişimciler için yeterli gaz olmayacağından büyük kaygı duyuyor. Elektrik kesintisi yaşanacağına inananların oranı ise yüzde 32 seviyesinde.