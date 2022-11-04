Babamızla mutlu günleri hatırlatıyor

Almanya'nın Oberhausen kentinde yaşayan ve oto lastikçisi işleten Zonguldaklı Şaban (55) ve Kenan Geçen (53) kardeşler, babaları İsmail Geçen'in 1977'de 15 bin mark vererek satın aldığı otomobili Almanya'ya getirdi. Geçen kardeşler, "Babamızı üç yıl önce kaybettik. Yıllarca para biriktirerek aldığı Renault 12 marka otomobil onun hatırası olarak kaldı. Yenileyip Almanya'ya getirelim, bize babamızla geçirdiğimiz mutlu çocukluk günlerini, güzel anıları hatırlatsın istedik. Çaycuma'dan yola çıkıp maksimum 120 km/s hızla 3000 km yol kat ederek 1,5 günde Oberhausen'e ulaştık. Otomobili dükkânın önüne çektik" dedi.