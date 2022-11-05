Feldmann’ın kaderini seçmen belirleyecek

Hakkında ayrı yaşadığı eşi Zübeyde Temizel'e makamını kullanıp hak ettiğinden daha fazla maaş verdirip araç tahsis etme suçlamasıyla dava açılan Peter Feldmann'ın kaderi pazar günkü referandumun ardından belli olacak. Kendi partisi SPD de dahil olmak üzere Belediye Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerin istifasını istediği Feldmann'ın koltukta kalıp kalmamasına seçmen karar verecek.REFERANDUMDA toplam seçmenin yüzde 30'unun görevden alınmasına ilişkin 'Evet' oyu kullanması durumunda Feldmann, koltuğu bırakmak zorunda kalacak. Katılım düşük olursa görevde kalacak olan Feldmann, daha önce 2023 Ocak ayında görevi bırakacağını duyurmuştu. Feldmann'ın ayrı yaşadığı eşi ile ilğili son sözleri kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.FRANKFURT