Krizi aşmaktan çok uzaktayız

Rusya'nınAlmanya'ya doğal gaz arzını düşürmesi sonrası büyük panik yaşayan Almanya'da depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 99.19'a yükseldiği açıklandı. Ülkede henüz kış havasının hâkim olmaması depoların dolmasında etkili olurken, uzmanlar yüzde 20 tasarruf planından sapılmaması gerektiği uyarısını yaptı. Bu kışın büyük sıkıntı yaşanmadan aşılabileceğini dile getiren uzmanlar, gelecek yıl için iyimser konuşmadı.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, önceki gün Paris'te yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Avrupa'da kış için gazın depolanması noktasında önemli darboğaz riski olduğunu söyledi. Birol, "Rus gazının ithalatı tamamen durdurulursa ve Çin tekrar normal seviyede sıvılaştırılmış gaz ithal ederse, depolama tesislerinin yarısı boş kalabilir. Ilıman hava ve düşük gaz fiyatları rehavet havası oluşturuyor, ama hedeften çok uzaktayız" dedi.ULUSLARARASI Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, daha önce bu kışın ardından depolama seviyelerinin muhtemelen yüzde 25 ile yüzde 30 arasına kadar düşeceğini ifade etmiş ve 2023 kışında bu seviyenin 90'a nasıl çıkacağını sormuştu. Birol, "Bu kez bize yardımcı olan şey, Rusya'dan hâlâ gaz ithal etmemizdi" diyerek Rusya'dan gaz akışının durmasıyla düşülebilecek duruma işaret etmişti.VERİLERE göre geçen hafta Almanya'da gaz tüketimi 2018 ila 2021 yılları ortalamasının oldukça altında kaldı. Bu dört yılın 43. haftasında günlük ortalama 2628 gigawatt saat doğal gaz tüketilirken, bu yıl tüketim yüzde 36 düşüş ile 1672 gigawatt saat oldu. Bunun tek nedeni ılık seyreden hava oldu.ALMANYA'DA Enerji Depolama Girişimi'nin (Ines) Genel Müdürü Sebastian Bleschke ise "Yüksek depolama seviyesi tek başına kışı atlatmak için yeterli değil. İki şey gerekli. Bunlardan biri soğuk havada gaz tüketimini azaltmaya devam etmek. Diğeri ise kış aylarında şu anda olduğundan çok daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmek" diye konuştu.