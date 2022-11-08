Bakanlardan provokasyon uyarısı

ALMANYA'DA enerji fiyatları, hayat pahalılığı ve enflasyonu protesto etmek için halk sokaklara dökülünce içişleri bakanları, aşırı sağcılar konusunda uyardı. Protesto gösterilerini aşırı sağcıların düzenleyip benimsediğini ifade eden Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Maier, "Halkı korkutmak istiyorlar. Bu gösteriler, meşru protesto değil, hükümeti ve demokrasimizi küçümseyen gösteriler" dedi.BRANDENBURG Eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stübgen (CDU), "Protestoların aşırılıkçı bağlantıları olan aktörler tarafından ideolojilerini yaymak için kullanılacağı" tehlikesine dikkat çekti. Bakan Stübgen, "Aşırılık yanlılarının sizi sömürmesine izin vermeyin" dedi. Ülkenin doğu eyaletleri içişleri bakanları aşırılık yanlılarına dikkat çeken ortak bir bildiriye de imza attı.