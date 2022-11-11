Hakimden PKK’lı haine ders gibi sözler! Masum insanları öldürüyorsunuz

Davanın görüldüğü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yargılanan PKK'lı Mirza Bilen, üç yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yabancı bir terör örgütüne üye olmaktan hüküm giyen Mirza Bilen'in mahkemede PKK'yı masum gösterme çabası ise boşa çıktı ve hakim Michael Höhne, "Siz, yasak olan bir örgüte para toplayarak, bilinçli olarak güvenlik güçlerini ve sivilleri öldüren bir örgüte destek verdiniz" dedi.Mayıs ayından bu yana hakim önüne çıkan PKK'lı Bilen, "Almanya, beni mücadelemden ötürü tutukladığı için utanmalı" diye konuşurken, hakim Höhne, "PKK'nın ve yan kollarının saldırıları hiçbir hukuk sistemi tarafından kabul edilemez" cevabını verdi. Höhne, "Burada yaşayan, değerler sistemini kabul etmeli. O da, insan yaşamının korunmasının en yüksek öneme sahip olması" diye konuştu. FRANKFURTPKK'nın terör örgütü olduğu konusunda bir değişiklik olmadığına dikkat çeken Höhne, "Siviller de olmak üzere insan yaşamını hedef almaktan vazgeçmedikleri gibi, daha da yoğunlaştırdılar" dedi. Hakim Höhne, "PKK'nın eylemlerini desteklemenizi ve takip edilmenizi skandal olarak görmeniz çekilir gibi değil" dedi ve cezaevinden çıkmasının ardından da denetim altında tutulmasına karar verdi.