Schröder’in koltuğuna Deniz Kurku oturdu

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nde ekim ayında gerçekleşen seçimin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller Partisi hükümet kurdu. Yaklaşık bir ay süren koalisyon görüşmeleri sonrası SPD'den 2. kez milletvekili seçilen siyaset bilimci Deniz Kurku, Göç ve Katılım Sorumlusu oldu. 42 yaşındaki Kurku, koltuğu bu görevi 9 yıldır yürüten Doris Schröder Köpf'ten devraldı. Eyalette, ilk kez bir Türk kökenli Göç ve Katılım Sorumlusu unvanını elde etti. Kurku, bir dönem Çalışma, Kadın, Sağlık, Gençlik ve Sosyal İşler Senatörlüğü'nde de çalışmıştı. Eyalette başbakan olan Stephan Weil, Kurku'nun bu görevi üstlenmesinden memnun ve söz konusu pozisyonun emin ellerde olduğunu söyledi.