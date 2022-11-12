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Giriş Tarihi: 12.11.2022

Tehdit çok fail yok

CENGİZ PARLAYAN
İBRAHİM TAŞ
Tehdit çok fail yok

Almanya’da camilere yönelik tehdit ve saldırılar üst seviyeye ulaştı. NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu alan camiler arasına DİTİB Göttingen camisi de eklendi

İÇERİK HEP AYNI
NİSAN ayında Dortmund'daki Sultan Ahmet Camisi'ne, Ağustos ayında Aşağı Saksonya'daki Barnstorf Mevlana Camisi ile Neuss kentindeki Türk Kültür Ocağı Yunus Emre Camisi'ne NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderenler, son olarak Göttingen'deki DİTİB camisini hedef aldı. Camiye, "Siz böyle devam edin, tekrar geleceğiz. Daha kötü şeyler olacak" içerikli NSU 2.0 imzalı mektup bırakıldı.

BİR ADIM DAHA ATMASINLAR
IRKÇI tehdit mektubunda gamalı haç sembolü de yer alırken, aynı caminin duvarlarına 22 Eylül günü gamalı haç çizilmişti. Cami derneği suç duyurusunda bulundu. Failin bulunmaması ise Türklerin tepkisine neden oldu. Türkler, "Önce cami duvarlarına gamalı haç çiziyor, sonra tehdit mektubu gönderiyorlar. Failler, bir adım daha atmadan yakalanmalı" dedi. -
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Tehdit çok fail yok
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