Fırsatçılar açıkta bekliyor

TARİHİNİN en büyük enerji kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri, şimdi de doğalgaz tüccarlarının yüksek kar beklentisi ile kriz fırsatçılığına soyunmasıyla karşı karşıya kaldı. Gaz fiyatlarının daha fazla düşmemesi için kirli oyunlara başlayan tüccarlar, sıvılaştırılmış doğalgaz olan LNP yüklü 30'dan fazla tankeri açık denizlerde bekletmeye başladı.AVRUPA kıyıları önünde bekletilen gemilerdeki sıvı doğalgazın değerinin 2 ila 3.4 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Koronavirüs krizi sırasında petrol tankerlerinde de benzer bir yaklaşım sergilendiğini belirten uzmanlar, gaz tüccarlarının daha yüksek fiyatlar elde edebilmek için gemileri denizde beklettiklerini kaydetti.AVRUPA'DA havaların sıcak geçmesi ve gaz depolama tesislerinin dolu olması doğal gaz fiyatında önemli bir düşüşe neden oldu. Bu da, tüccarların "havaların soğumasıyla fiyatlar da artacaktır" beklentisine yol açtı. LNG tankerleri ortalama 135 bin ile 185 bin metreküp arasında sıvı doğal gaz yükleyebiliyor.