Günah keçisine 5 yıl 10 ay hapis

FrankfurtEyalet Mahkemesi'nde dün görülen son duruşmada sanık, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Polisi aklamak için savcılığın yalanlar ve manipülasyonlarla kendisini her ne pahasına olursa olsun "yok etmek" istediğini söyleyen Alexander Horst M. (54), "İddiaların hiçbiri kanıtlanamadı. Bir gruba üyeydim. Gruptaki polisler beni sistematik olarak tuzağa düşürdü" dese de, 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.NSU 2.0 adı altında aralarında Seda Başay Yıldız, komedyen İdil Baydar ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser başta olmak üzere birçok ünlüye tehdit ve hakaret mektupları gitmişti. Bu bağlamda Seda Başay Yıldız'ın çok gizli ev adresine de mektup gidince, işin içinde polis olabileceği gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında Frankfurt 1. Karakol'unda görevli polis memurlarının Yıldız'ın adresini sorguladığı ortaya çıkmıştı. FRANKFURT