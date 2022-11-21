Asla saldırgan değildi

Dortmund'da 8 Ağustos günü polis tarafından öldürülen 16 yaşındaki Senegalli Mohamed D., olayının ardından her geçen gün yeni skandal patlak veriyor. Sağduyulu polisler, ifadelerinde Mohamed'in asla saldırgan olmadığını belirtti. Polisler, operasyonu yöneten amirin biber gazı ile müdahale emrinden sonra olayların birkaç saniye içinde tırmanmaya başladığını kaydetti.MOHAMED'İN bir köşede sessizce oturduğu ve kimseyi tehdit etmediği, polis ifadesinde ortaya çıkarken, telsiz konuşmalarında biber gazı, elektro şok tabancası ile müdahalesi ve ateş edilmesinin toplamda 20 saniye sürdüğü belirlendi. Bir başka polis de ifadesinde, biber gazlı müdahaleden sonra bile Mohamed'in sürekli aşağı baktığını, polisi fark etmediğini anlattı.KUZEY Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu Adalet Komisyonu'na sunulan raporda, Kriminolog Thomas Feltes, ifadeler ve telsiz konuşmaları sonrası, Mohamed'in memurlar için tehlikeli olmadığının anlaşıldığını ve uyarı yapılmadan ateş açılmasının büyük hata olduğunu anlattı. Feltes, "Her şeyden önce sözlü uyarı yapılmalı. Havaya bir el uyarı atışı gerçekleştirilmeliydi. Bunun için polislerin çok zamanı vardı. Mohamed, kaçmıyordu " dedi.