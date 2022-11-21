Bayern Münih PKK’ya kucak açtı

Terörörgütü PKK yandaşları, Münih Türkgücü'nün sahasında Bundesliga ekibi Bayern Münih'in altyapı takımı ile oynadığı futbol karşılaşmasında ortaya çıktı. FC Bayern II taraftarları arasında yerlerini alan PKK'lılar, mücadelenin ikinci dakikasında, provokatif mesaj içeren 'Bayern Fac Club Kurdistan' yazılı pankart açtı. Temsilcimizin yöneticileri, maçı durdurup pankartın kaldırılmasını talep etti.SÖZ konusu pankart kaldırılmayınca, taraflar soyunma odasına girip durumu değerlendirmeye başladı. Türkgücü yöneticileri FC Bayern II yöneticilerine, "Burası siyaset arenası değil. İzin vermediğimiz pankartı kaldırın. Biz ev sahibiyiz" dedi. Gelen cevap, "Bu bizim yasal yolla kurulmuş taraftar kulübümüz. Ne var ki açılan pankarta" şeklinde oldu. Ekibimiz, polisten pankartın kaldırılmasını istedi.Kurallargereği, deplasmanda açılacak pankartların ev sahibi ekibe bildirilme zorunluluğunu göz önünde bulunduran polis, pankarta müdahale etti. Müdahalenin ardından PKK'lılar ile FC Bayern II taraftarları polise saldırdı. Biber gazının da kullanıldığı olay sonrası pankart kaldırıldı, ancak maç da tatil edildi. Şimdi olayı spor mahkemesi değerlendirip karar verecek.PANKARTIN FC Bayern II'nin sahasında da açıldığını söyleyen Münih Türkgücü yöneticileri, "Maç öncesi kulüp yöneticileri ile yetkilileri aradık. Daha önceki provokasyonun sahamızda gerçekleşmemesi gerektiğini dile getirdik. O pankartın yeniden açılmaması gerektiğini ısrarla söyledik, ancak bu uyarı dikkate alınmadı. Olayların çıkmasının tek sorumlusu uyarılarımıza kulak tıkayanlardır" dedi.yılındaki Beşiktaş ile kupada eşleşen Bayern Münih'in taraftarları, Türkleri aşağılamak adına statta Aldi adlı marketin poşetlerini açmıştı. Türklere yönelik aşağılama içeren bu hareket iki ülke arasında diplomatik krize de neden olmuştu.