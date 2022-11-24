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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Sally’ye Yozgat’tan teşekkür plaketi

Sally’ye Yozgat’tan teşekkür plaketi

Sally lakaplı sosyal medya fenomeni Saliha Özcan, Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki lavanta bahçesinde yetişen çiçeklerden krem üretti, belediyeden teşekkür plaketi aldı

Pasta tarifleri ile ünlenen ve ardından eşi Murat ile birlikte kendi markasını oluşturan Saliha Özcan, Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki lavanta tarlalarının sahipleri ile anlaşıp krem üretimine girdi. Özcan'ın kendi adını taşıyan el kremlerinin Almanya başta olmak üzere Avrupa'da satışa sunulacak olması üzerine Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Özcan'a teşekkür plaketi takdim etti.



Çakır, "Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte 1500 dekarlık alan üzerinde lavanta ekimi yapıyoruz. Özcan, ilçemizde üretim yaparak bize büyük destek oldu. Çekerek onun sayesinde yurtdışında daha çok tanınacak" dedi. Sally ise, "Kremden sonra kolonya, sabun, duş jeli ve kozmetik ürünleri üretmeyi de planlıyoruz" dedi.
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Sally’ye Yozgat’tan teşekkür plaketi
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