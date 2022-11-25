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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Çalışanlar enflasyon altında ezildi

Çalışanlar enflasyon altında ezildi

Emeklilerden sonra çalışanların da aldığı maaş artışı enflasyonun altında kaldı. Bir yıl için yüzde 8 zam isteyen VW çalışanları, iki yıl için yüzde 8.5’e boyun eğdi

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Volkswagen ile şirketin ülkedeki 6 fabrikasında çalışan yaklaşık 125 bin işçinin ücret artışı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. IG Metall, çalışanların haziran ayından itibaren iki yıllık dönemde yüzde 8.5 maaş artışı alacağını açıkladı. Söz konusu zam, ekimde yüzde 10.4 olan enflasyonun gerisinde kaldı. Geçtiğimiz haftalarda emekli maaşlarına yüzde 3.5 oranında zam yapılacağı açıklanmış, rakamın enflasyonun çok gerisinde kalması eleştirilere neden olmuştu. Enerji krizinin getirdiği pahalılığın 2023'te derinleşeceği ifade ediyor. BERLİN
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Çalışanlar enflasyon altında ezildi
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