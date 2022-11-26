Herkes çifte vatandaş olacak

Kısa süre içinde çalışmaların tamamlanmasıyla hazırlanacak yasa tasarısının önümüzdeki ay Bakanlar Kurulu'na sunulması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı tasarı, yabancılara Alman vatandaşlığını bir hayli kolaylaştırıyor. Bakanlığın planlanan yeni vatandaşlık yasasıyla ilgili olarak eyalet içişleri bakanlıklarını bilgilendirdiği öğrenildi. En önemli değişiklik ise, genel çifte vatandaşlık hakkı.Yeni vatandaşlık yasası, Alman vatandaşlığı için müracaat edenlerden köken vatandaşlığından çıkmasını öngörmüyor. Bu da, aslında Alman vatandaşlığına geçmek isteyen herkes için çifte vatandaşlığın önünü açmış oluyor. Anne veya babası en az 5 yıldır Almanya'da yaşayan çocuklar da Alman vatandaşlığını alabilecek. Bu sayede örneğin 2015 yılında yaşanan göç dalgası kapsamında gelen Suriyeli çocuklar da Alman vatandaşı olacak.Tasarıya göre Alman vatandaşlığına geçmek isteyen yabancıların ülkedeki ikamet süresi şartı da 8 yıldan 5 yıla indirilecek. İstisnai durumlarda ise 3 yıl sonra Alman vatandaşlığına geçilebilecek. Yaşı 67 ve üzeri olan yabancılara dönük dil sınavı ise kaldırılacak. Bu kişilerin basit bir şekilde Almanca iletişim kurabilmesi vatandaşlık için yeterli olacak. Okuma yazması olmayanlara da istisnalar tanınabilecek.Vatandaşlıktan çıkma koşulu kalkacak.İkamet süresi şartı 5 yıla düşürülecek.İstisnai durumlarda 3 yılda vatandaşlık verilecek.Yaşlılara dönük dil sınavı kalkacak.Ailesi 5 yıldır Almanya'da olan çocuk vatandaş olacak.İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak aynı zamanda göçmenlerin "Alman yaşam koşullarına uyması şartını" da kaldırmayı öngörüyor. Tasarının Noel tatiline kadar Bakanlar Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Bakanlar Kurulu'ndan geçmesibeklenen tasarı, ardından meclise taşınacak. Meclisten de geçmesi gereken tasarının önündeki en büyük engel ise, Eyaletler Meclisi.Eyaletler Meclisi'nde hükümetin çoğunluğunun olmaması nedeniyle, muhalefet partilerinin oylarıyla tasarının Eyaletler Meclisi'ne takılması ihtimali yüksek. 1999 yılında dönemin Hessen Başbakanı Roland Koch'un çifte vatandaşlığa karşı başlattığı imza kampanyası ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Hessen'deki seçimleri kazanmış ve Eyaletler Meclisi'ndeki dengeyi CDU lehine değiştirmişti. Çoğunluğu kaybeden hükümet, çifte vatandaşlığı kabul ettirememişti.