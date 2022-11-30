Konut hedefi hayal oldu

Federal Alman Konut ve Emlak Şirketleri Birliği (GdW), artan faiz oranları ve maliyetler nedeniyle tüm inşaat projelerinin yüzde 70'inin ertelendiğini veya iptal edildiğini açıkladı. GdW Başkanı Axel Gedaschko, "Araştırmalarımız, planlanan tüm projelerin yaklaşık yüzde 70'inin ya tamamen iptal edildiğini ya da en azından uzun bir süre ertelendiğini gösteriyor" dedi.Gedaschko, koalisyon hükümetinin her yıl 400 bin yeni sosyal konut inşa etme hedefinin de bu durumda imkânsız olduğunu dile getirdi. GdW Başkanı, nitelikli işçi eksikliği, malzeme kıtlığı, yüksek faiz oranları ve inşaat maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi ve 2002'de 2.6 milyon olan sosyal konut sayısının 2021'de 1 milyona düştüğünün altını çizdi.Alman Belediyeler Birliği de yeni sosyal konut inşaatlarının sert şekilde düştüğünü belirtti. Birlik Başkanı Gerd Landsberg, bu durumun özellikle kentlerde daha fazla yaşam alanı sıkıntısına ve bazı durumlarda kiralarda artışa yol açacağını söyledi. Öte yandan, 2023'te de hem yeni bina inşaatında hem de binaların modernizasyonunda önemli düşüşler bekleniyor.TÜRKİYE, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 500 bin sosyal konut, 100 bin arsa ve 10 bin sanayi bölgesi projesini yürürlüğe koydu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan prestij projesine daha sonra gençler de dahil edildi. 50 milyar dolarlık proje, Türkiye'nin 81 ilinde konutlar inşa etmeyi kapsıyor.