Ortakların kaybı ırkçılara yazıldı

Ülkede Insa adlı araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklaması, koalisyon hükümetini oluşturan partilerin oy oranının ciddi şekilde düştüğünü ortaya koydu. Ankette, geçen yılki genel seçimde yüzde 49.1 oranında oya sahip olup koalisyon kuran Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) hükümetinin oylarının 5.1 puan eriyip 44'e düştüğü görüldü.Oyları en çok eriyen parti, 6.4 puan ile SPD oldu. FDP'nin oylarında 1.7 puan düşüş yaşanırken, Yeşiller oyları 3 puan artıp yüzde 17'ye yükseldi. 2021'de 10.1 oranında oy alan ırkçı AfD'nin ankette oy oranı ise yüzde 15'e çıktı. Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) seçimde aldığı yüzde 26.4 oranındaki oyu da ankette yüzde 28 olarak görüldü. FRANKFURT