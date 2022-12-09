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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Loto milyonerinden yoksullara yardım

CENGİZ PARLAYAN
Loto milyonerinden yoksullara yardım

Loto milyoneri Kürşat Yıldırım, yoksulların yardımına koştu. 200 gıda poşeti hazırlatıp Dortmund’daki Tafel adlı aşevinde dağıtan Yıldırım: Yardımlarım sürecek dedi

ALMANYA'NIN Dortmund kentinde yaşayan ve lotodan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım (42), yardımlara ağırlık vermeye başladı. Kırşehirli Chicko lakaplı Yıldırım, içerisinde pirinç, makarna, süt, un, hazır çorba, sosis, konserve, bisküvi, ayçiçeği yağı ve krem çikolata bulunan 200 gıda poşeti hazırlattı. Yıldırım, poşetleri Dortmund'daki Tafel adlı aşevinde ihtiyaç sahiplerine kendi elleri ile dağıttı. Poşetleri verdiği insanlarla sohbet de eden Yıldırım, "İnsanlara yardım etmek beni çok mutlu ediyor. Allah bana verdi. Ben de ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Evsizlere ve sokak hayvanlarına da yardımda bulunacağım. Dünyayı kurtaramam ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi. Yıldırım, Afrika'da su kuyusu açtırmak istediğini de dile getirmişti.
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Loto milyonerinden yoksullara yardım
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