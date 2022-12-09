Loto milyonerinden yoksullara yardım

ALMANYA'NIN Dortmund kentinde yaşayan ve lotodan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım (42), yardımlara ağırlık vermeye başladı. Kırşehirli Chicko lakaplı Yıldırım, içerisinde pirinç, makarna, süt, un, hazır çorba, sosis, konserve, bisküvi, ayçiçeği yağı ve krem çikolata bulunan 200 gıda poşeti hazırlattı. Yıldırım, poşetleri Dortmund'daki Tafel adlı aşevinde ihtiyaç sahiplerine kendi elleri ile dağıttı. Poşetleri verdiği insanlarla sohbet de eden Yıldırım, "İnsanlara yardım etmek beni çok mutlu ediyor. Allah bana verdi. Ben de ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Evsizlere ve sokak hayvanlarına da yardımda bulunacağım. Dünyayı kurtaramam ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi. Yıldırım, Afrika'da su kuyusu açtırmak istediğini de dile getirmişti.