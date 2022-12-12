Ece’nin acısı üzerinden faşistlik yaptılar! utanmaz AfD

Almanya'da faşist zihniyeti yaymak için çalışmalar yapan ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), İllerkirchberg'de bir gösteri düzenledi. 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ün Eritreli mülteci Mikael Efrem Haile (27) tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden rant sağlamaya çalışan AfD'liler, hükümetin mülteci siyasetini hedef aldı. Irkçılar belediye binası önünde gösteri yaptı.Utanmaz AfD'liler genç Ece'nin ölümünü siyasi malzeme yaparak, "Bu eylemi de mülteciler gerçekleştirdi" dedi, protesto gösterisi düzenledi. Kurulduğu günden beri başta Türkler olmak üzere göçmenleri hedef alan AfD'nin yaklaşık 120 üye ve sempatizanı, utanmadan bir de olay yerine çiçek bıraktı. AfD'lilerin bu tavrı, halkı isyan ettirdi ve biraraya gelen yaklaşık 70 kişi hemen bir karşı gösteri organize etti.Vatandaşlar AfD'lilerin ikiyüzlü tutumu karşısında ellerinde "İllerkirchberg yas tutuyor, biz barış, dayanışma ve hoşgörüyü savunuyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. AfD'nin tuzağına düşmeyen halk, "Böyle bir şova ihtiyacımız yok. Hepimiz şoktayız ve yas tutmak için zamana ihtiyacımız var. Sahayı onlara bırakmak istemiyoruz ve bugünkü varlığımızla her şeyi çok farklı gördüğümüzü göstermek istiyoruz" diye konuştu.ULM yakınlarındaki İllerkirchen'de Ece Sarıgül ve arkadaşı Nerea M. (13), birlikte okula gitmek için otobüse binmek üzereyken saldırıya uğramıştı. Ece Sarıgül bıçaklı saldırıda yaşamını yitirirken, arkadaşı ise ağır yaralanmıştı. Almanya bıçaklı saldırının şokunu yaşayıp Ece için yas tutarken, AfD başta olmak üzere ırkçı partiler, olayı mültecilere karşı kullanmak için harekete geçti.