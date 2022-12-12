Katilinden iki yıldır iz yok

ARACI içinde evinin önünde park ettikten sonra 10 Aralık 2020 tarihinde kafasına kurşun sıkılarak öldürülen Tomas Atak'ın (34) katiline hala ulaşılamadı. Katilin bulunabilmesi için 55 bin euro vaat edilmesi, cinayetin televizyon programlarına konu olmasına rağmen sonuç elde edilememesi, bir kızkardeşinin tepkisine neden oldu.KATİLİN bilinmesine rağmen belki de korkudan kimsenin sesini çıkarmadığını söyleyen kızkardeş, "Bilgisi olanları sessizliklerini bozarak vicdanlarını dinlemeye çağırıyorum. Lütfen polise gidip konuşun. Komşularımızın evlerinde kameralar vardı. Nasıl olduysa cinayet günü kameralar çalışmamış" dedi.