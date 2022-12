Sağlık çalışanları hasta

Alman Hastaneler Birliği (DKG) Başkanı Gerald Gass, "Şu anda sağlık hizmetinin tüm alanlarının sınırlarına ulaştığını deneyimliyoruz. Yaklaşan aşırı yük tüm sağlık sistemine yayılacak. Her on sağlık çalışanından biri hasta. İlaç eksikliği nedeniyle evde tedavi göremeyen çocuklar hastanelere kaldırılıyor" açıklaması yaptı. Gass, çocuk hastanelerindeki durumu 'dramatik' olarak nitelendirdi.YATAK sayısının giderek azaldığında dikkat çeken Gass, "Koronavirüs, çocuklarda görülen grip ve RS virüsü şu anda birçok hastalığa da neden oluyor. Gelecekte ayakta tedavi daha fazla önem kazanacak. Çünkü her alanda sıkıntı söz konusu" dedi. Öte yandan pandemi nedeniyle yılbaşında havai fişeklere getirilen kısıtlamanın kalkmasının hastane yükünü artıracağı da açıklandı. FRANKFURT