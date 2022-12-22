Pervasız Zimmermann

Terör örgütü PKK, TSK'nın kimyasal silah kullandığı yalanını Avrupa'da yaymak için harekete geçti. Önceki gün Giessen'deki Justus Liebig Üniversitesi'nde 'Ukrayna'nın geleceği ve yeniden şekillenen dünya' adlı sempozyumlar dizisinde Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili ve Federal Meclis'in Savunma Komisyonu Başkanı Dr. Merie Agnes Strack Zimmermann, konuşmasına başlayınca sahneye PKK yandaşları çıktı.YPG paçavrası ve pankart açan PKK yandaşları, Türkiye'nin Kürtlerin üzerine kimyasal silah attığı yalanını dile getirdi. Bildirinin bitmesinden sonra Zimmermann, "Haklı. Kuzey Irak'taki problemi biliyorum. Umarım Erdoğan bir daha böyle şeyler olmasın diye seçimde gönderilecek" diyerek PKK yandaşlarına destek çıktı. FRANKFURT