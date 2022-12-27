Faciayı Ayşe teyze önledi

Yıllarca Almanya'da yaşayan ve İstanbul'a dönen Ayşe Beyhan Saydan (75), tatil için Almanya'nın Recklinghausen kentinde yaşayan oğlu Hakan Saydan'ı (50) ziyarete geldi. Oğlunun yaşadığı binada kalan Ayşe Beyhan Saydan geçtiğimiz gün Alman, Lübnan ve İspanyol restoranlarının bulunduğu bir binanın zemin katında sabah saat 10.40'ta yangın çıktığını fark etti. Ayşe Teyze binayı alevlerin sardığını gördü.AyşeBeyhan Saydan, binanın orta katında oturan oğlu Hakan'ı uyardı ve yangın çıktığını söyledi. Hakan Saydan itfaiyeye haber verince polis, 60 kişiden oluşan itfaiyeci ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Ayşe Teyze'nin yangını erken fark etmesi, oğlunun da bina sakinlerini vaktinde uyarması, faciayı önledi. İtfaiye yangını kontrol altına alsa da bina kullanılamaz hale geldi.Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Hakan Saydan, "Tatil için İstanbul'dan gelen annem ile kahvaltı yaparken annem yangını fark etti. Hemen 112'yi aradık. Sonra binada oturmakta olan diğer dört aileyi 'yangın var, dışarı kaçın' diye bağırarak uyardım" dedi. Saydan, alevlerin kısa sürede oturduğu dairenin balkonuna yükseldiğini belirterek, "Alevlerden balkon camı patladı" diye konuştu.Merdivenlerden inerek son anda dışarıya çıktıklarını anlatan Saydan, "Ondan sonra zaten tüm bina alevlere teslim oldu. Tüm eşyalarım da yangında kül oldu. Türkiye'de yaşayan annem bizi görmek için Almanya'ya gelmişti. Allah'tan onun başına bir şey gelmedi" dedi. Şimdilik bir otelde kaldığını belirten Saydan, "Ev sahibim, bize başka ev konusunda en kısa sürede yardımcı olacağı sözünü verdi" dedi.