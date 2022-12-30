Türkiye bizi yalnız bırakmadı

Almanya'nın Hannover kentinde yanlışlıkla cesedi yakılan 71 yaşındaki Abdülkadir Sargın'ın külleri düzenlenen tören ve kalabalık bir katılımla Stöcken Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Konyalı Sargın'ın cesedinden geriye kalan küller oğlu Kerem ile kızı Ayşegül tarafından teslim alındı. Ortada ceset olmadığı için Hannover DİTİB Merkez Camisi'nde talihsiz adam için gıyabi cenaze namazı kılındı.Cenazeye Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya da katıldı. Namaz sonrası Hannover Stöcken Müslüman Mezarlığı'nda Abdülkadir Sargın için tören düzenlendi. Sargın'ın külleri gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Büyükelçi Şen, talihsiz olayın Almanya'da yaşayan Türk toplumunu derinden üzdüğünü söyledi. Şen, skandalı en üst seviyeden takip edeceklerini dile getirdi.ŞEN, "Olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için konu yakından takip ediliyor. Benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yaşanan skandal sonrası Sargın ailesi olaya neden olan kurumlarla ilgili Hannover polisine suç duyurusunda bulundu. Avukat da tutan Sargın ailesi, olayı mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.CESEDİ yanlışlıkla yakılan Abdülkadir Sargın'ın oğlu Mete ile kızı Ayşegül, acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Büyükelçi Şen'e, Başkonsolos Gül Özge Kaya'ya ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Mete Sargın, "Türkiye devleti tüm kurumlarıyla yanımızda olarak bize güç verdi. Sivil toplum kuruluşları bizleri yalnız bırakmadı. Bir kez daha anladım ki, biz büyük devletiz ve asla yalnız değiliz" dedi.