Hainlere öğretmenlik yolu açıldı

Berlin Eyaleti Eğitim Bakanlığı, yurtdışında kalifiye olan öğretmenlerin eyalette öğretmenlik yapmasının önündeki engelleri kaldırdı. Bakanlık, belirli seviyede (örneğin C1) Almanca bilgisi ile Türkiye'de bu alanda çalışıldığını gösteren Hizmet Belgesi'nin sunulması halinde kişilerin öğretmenlik uyum kursuna alınacağını ve vekil öğretmen ya da rehber öğretmen olarak işe başlatılacağını açıkladı.Öğretmenliğe başlayacak olanlara paralel olarak üniversitede öğrenim olanağı da sağlanacak. Bu girişim en çok son dönemde Türkiye'den dil şartı nedeniyle aile birleşiminin önünün kesilmesi nedeniyle ülkeye firar eden FETÖ'cüler ile PKK'lılara yarayacak. Firari FETÖ'cü öğretmenler, Almanya'da bu sistemden yararlanmak için şimdiden başkent Berlin'e taşınmaya başladı.ALMANYA'DAKİ Türk toplumu, Baden Württemberg Eyaleti'nin de benzeri adım atması sonrası tepkilerini dile getirdi. Türkler, "Almanya FETÖ'cülere bugüne kadar kapılarını sonuna kadar araladı. Çok sayıda okul ve dershane açmalarına olanak tanıdı. Şimdi de hainleri kendi okullarına yerleştirip çocuklarımızı zehirlemelerine izin verecekler. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Önlem alınsın" dedi. FRANKFURTBAVYERA Eyaleti'nde 92 DİTİB derneğinin veliler birliklerini temsil eden DİTİB Güney Bavyera Eyalet Veliler Birliği Başkanı Mehmet Ali Aksakal, "Çocuklarımızı Türkiye'den kaçmış eğitmenlerin eline teslim edemeyiz" dedi. BİG Partisi Rheinland Pfalz Eyaleti Başkanı Bayram Türkoğlu ise "Almanya'ya gelecek kişilerin terörle iltisaklı olup olmadıkları mutlaka araştırılmalı. Teröre bulaşmış kişilerin Almanya'da öğretmenlik yapmasına imkân tanınırsa durum buradaki Türk toplumunu yaralar. Biz de her türlü tepkiyi gösteririz" diye konuştu.