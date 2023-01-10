Reklamını yaptı krediyi kaptı

ALMAN Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'in, 1.65 milyon euroya aldığı evin tadilatı için BBBank'tan 2.35 milyon euro kredi kullanmasını gizlediği belirtildi. Bakanın, kıyak krediye karşılık bankanın 100. yıl dönümü için selamlama konuşması yaptığı ve videonun mayısta yayınlandığı belirtildi.LINDNER'İN videonun yayınlanmasından iki ay sonra aynı bankadan 450 bin euroluk başka bir kredi kullandığı da tespit edildi. Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, Berlin Başsavcılığı Yolsuzluk Dairesi soruşturma yapabilmek için Lindner'in dokunulmazlığının kaldırılmasını incelemeye aldı. Bakanın, menfaat sağladığı için cezai kovuşturma ile karşı karşıya kalabileceği de belirtildi.