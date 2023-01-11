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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Almanya maskeye veda ediyor

Almanya maskeye veda ediyor

Almanya’da koronavirüs pandemisi nedeniyle toplu taşımada zorunlu olan maskeye veda ediliyor. Ülkenin beş eyaleti bu yönde karar aldı

Eyalet sağlık bakanlıklarının açıklamalarına göre, Saksonya'da otobüslerde, trenlerde ve tramvaylarda FFP2 maskesi takma zorunluluğu 16 Ocak'ta, Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de 2 Şubat'ta kaldırılacak. Thüringen Eyaleti'nde ise maske zorunluluğuna 3 Şubat'ta son verilecek.

ÜÇ EYALET YILBAŞINDA KALDIRDI
SCHLESWİG Holstein, Bavyera ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde ise toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu bu yılın başında kaldırılmıştı. Eyalet sağlık bakanlıkları, Kovid-19 vakalarının azaltılıp sağlık sisteminde yoğunluk yaşanmasını önlemek için maske takma zorunluluğunu sürdürmüştü. BERLİN
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Almanya maskeye veda ediyor
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