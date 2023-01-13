Rüyasında gördü altın arıyor

Almanya'da yaşayan ve temizlik firmasında çalışan bir çocuk annesi Nazmiye Karaman (45), altı yıl önce gördüğü rüya üzerine Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde kazı başlattı. Babasından tapusunu devraldığı ormanlık alandaki tarlasında lahit olduğunu düşünen Karaman, dört gün önce 50 metrekarelik alanda kepçeyle çalışma başlattı.Karaman, "Bu arsada lahit mezar, iki oda olduğunu görüyorum. Rüyalarım yüzde 99 çıkıyor" dedi. Köyde daha önce Roma döneminden kalma tarihi taşlar bulunmuştu. Kazı çalışmaları, Zonguldak Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü'nden iki arkeolog, Milli Emlak'tan bir uzman ve jandarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. ÇAYCUMA