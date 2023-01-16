Bakan pes etti

Uzunsüredir eleştirilerin odağındaki isim olan Almanya'nın Savunma Bakanı Christine Lambrecht, hakkındaki eleştirilere dayanamadı ve istifa kararı aldı. Bakan'ın bugün Başbakan Olaf Scholz'a istifasını sunacağı ileri sürüldü.LAMBRECHT, ordu için ayrılan 100 milyar euroluk fonun etkin şekilde kullanılmaması, F-35 savaş uçağı alımında hatalar yapılması, oğlunu askeri helikopterle geziye götürülmesi ve havai fişekler altında yayınladığı yılbaşı mesajı gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeydi. İstifa haberi sonrası gözler yerine kimin geleceğine çevrildi. Koltuk için en iddialı isimler Hubertus Heil, Eva Högl ve Lars Klingbeil olarak lanse edildi.