18 yaşında Lufthansa’ya rakip oldu

Almanya'nınBamberg kentinde yaşayan Adem Karagöz, Lufthansa ile bir gün birinci sınıf (Business-Class) uçuş yaptı. Verilen hizmeti beğenmeyen Adem, 'Daha iyisini yapabilirim' diyerek Bavarian Airlines adı ile havayolu şirketi kurdu. 18 yaşındaki Karagöz, 21 Aralık 2022 günü Federal Havacılık Dairesi'ne lisans başvurusunda bulundu. Şirket onay alırsa yıl sonunda 12 uçak ile uçuş planlıyor.ALMANYA'DA henüz olmayan bir ürünü piyasaya sürmek istediğini ifade eden Adem, "ABD'deki yerli birinci sınıfla karşılaştırılabilen, daha iyi yemek ve daha geniş koltuklar sunan havayolu olacağız. Yıl sonundan itibaren 12 Embraer E195-E2 model uçaklar ile Münih'ten Viyana, Amsterdam, Londra, Berlin, Düsseldorf ve Milano'ya uçmak istiyoruz. Yatırımcılar bulduk, önümüzde lisans aşaması kaldı" dedi.İLK etapta işadamlarını çekmek için birinci sınıf uçuşa odaklanacağını belirten genç girişimci, "Bunun için Bavarian Airlines'da Lufthansa'dan daha geniş oturma alanı ve daha iyi yemek olmalı. 2024'te 21 bin 900 uçuş, yani günde 60 sefer ve 2.1 milyon yolcu taşımayı planladık" dedi. Kendisi gibi gençlerden oluşan bir ekip de kuran Karagöz, pilot ve hostes arayışına da başladı. Mustafa AKBABA / MÜNİHADEM'İN cesareti Alman medyasında geniş yer buldu. Alman basını, 'Bebek yüzlü girişimci' ismini verdiği Adem'in 18 yaşında büyük cesaret gerektiren bir işin altına girdiğini yazdı. Havacılık uzmanı Heinrich Grossbongardt, "Bir havayolu kurmak her zaman oldukça cesur bir girişimdir, çünkü çok paraya ihtiyacınız vardır" dedi.