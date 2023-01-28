Havada grev dalgası büyüyor

ENERJİ krizi ve hayat pahalılığı Almanya'da grevleri de beraberinde getirdi. Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki uyarı grevinin ardından dün Düsseldorf Havalimanı çalışanları da uyarı grevine çıktı. 350 çalışanın grevi nedeniyle planlanan 290 uçuşun 101'i iptal edildi. Ver.di sendikası, bagaj ve uçak görevlisi 700 çalışanı bugün de uyarı grevine çağırdı.ÜLKEDE postacılar ile paket dağıtıcılarının grevi de sürüyor. Deutsche Post'taki toplu pazarlık anlaşmazlığında, binlerce postacı, paket taşıyıcı ve diğer çalışanlar yüzde 15 daha fazla ücret taleplerini vurgulamak için bir kez daha iş bıraktı. Uyarı grevi nedeniyle 450 bin pakette ve 1.7 milyon mektubun alıcılarına ulaşmasında sıkıntı yaşandı.