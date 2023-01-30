Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Heiligenhaus kasabasında faşist Alman komşusunun silahlı ve baltalı saldırısından şans eseri kurtulan Aleyna Aktaş, yaşadığı korkunç dakikaları anlattı. Saldırganın planlı bir şekilde hareket ettiğini belirten 26 yaşındaki Aleyna Aktaş, "Eşim Mehmet kapıyı açar açmaz silahlı saldırıya uğradı" dedi.Silah seslerini duyunca kucağında çocuğuyla salona koştuğunu söyleyen Aktaş, "Eşim kanlar içindeydi, bana da ateş etti. Oturma odasına kaçtık ama kapıyı kırıp içeri girdi. Sonra her yeri ateşe verdi. Balkona kaçarak canımızı zor kurtardık. Gerçek silah kullansaydı, hiçbirimiz hayatta olmazdık. Üçümüzün de ölmesini istiyordu. Bu ırkçılığa bir son verilsin" diye konuştu.Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, saldırıya uğrayan Mehmet Aktaş'ı (30) Essen'de, eşi Aleyna'yı ise ameliyat olduğu Velbert'te kaldığı hastanede ziyaret etti. Büyükelçi Şen, "Böyle bir saldırının olması çok üzücü. Şok olduk. Hayati tehlikelerinin olmaması bizi teselli etti. Saldırganın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.BÜYÜKELÇİ Ahmet Başar Şen, "Nefret suçunun bütüncül olarak bir mahkeme tarafından değerlendirilmesi ve en ağır cezaya çarptırılması bizler için önemli. Dava ve ceza sürecini yakından takip edeceğiz" dedi. Aktaş aile büyüklerini de evlerinde ziyaret eden Büyükelçi Şen, yanlarında olduklarının mesajını verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Trabzonlu Aktaş ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.